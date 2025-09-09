10 Eylül Çarşamba Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kariyerinde eşsiz ve kadersel deneyimler seni bekliyor. Güneş’in Güney Ay Düğümü ile birleşmesi, iş hayatında geçmişin tozlu sayfalarından tanıdık yüzlerle karşılaşmanı sağlayabilir. Bu beklenmedik karşılaşma, seni ya yeni bir iş birliğinin heyecan dolu kollarına atabilir ya da bir süredir üzerinde düşündüğün eski bir konunun nihai kapanışına götürebilir. Bugün, adil olma ve doğruluk duygun seni doğru kararları verme konusunda yönlendirecek, geleceğine de ışık tutacak.

Tam da bu noktada her zamanki kararsızlıklarından uzaklaşacağın aşikar! Kafa karışıklıklarına veda edip ne istediğini bilerek hareket edeceksin. Güneş yolunu aydınlatırken yarınları inşa etmek ise düşündüğünden çok daha kolay olacak. Hadi gelecek için güçlü bir adım at ve başarının tadını çıkar!

Sıra geldi aşka... Aşk hayatında ise geçmişten bir esinti yeniden hayatına dokunabilir. Belki eski bir aşktan bir mesaj, belki de eski bir tanıdığın aracılığıyla kalbinin sınanacağı, duygusal bir gün seni bekliyor olabilir. Geçmişi anılarında yaşat, ama gözlerini geleceğe dik. Geleceğin ne getireceğini merakla beklerken, bugünü yaşamayı unutma. Aynı anda geçmişi hatırlamanın aynı hataları tekrar yapıyor olmanla ilişkisi olabileceğini unutma. Eğer benzer bir ilişkinin içinde yeniden kalp kırıklıklarına doğru adım atıyorsan, şimdi dur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…