11 Eylül Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Ay'ın senin burcuna olan geçişiyle birlikte, ışığın ve enerjinin her zamankinden daha fazla parlayacak. Haliyle aşk hayatında, caziben ve çekiciliğin zirveye tırmanacak. Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceğini hissedeceksin. Uyumlu hareket etme yeteneğin ve birlikteliğini daha da derinleştirme arzun, ilişkini yeni ve heyecan verici bir seviyeye taşıyabilir. Bu, ilişkinde yeni bir sayfa açmak, belki de bir adım ileriye gitmek için mükemmel bir zaman olabilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün aşkın enerjisine kendini tamamen bırakmalı ve bu özel günün tadını çıkarmalısın. Kalbinin sesini dinle ve duygularına kapıl. Aşkı ve sevgiyi olduğu gibi yaşa, çünkü bugün senin günün ve aşkın enerjisi seninle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…