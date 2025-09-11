12 Eylül Cuma Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça ilginç ve hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, ev ve kariyer hayatında yeni bir enerji dalgası oluşturuyor. Bu enerji dalgası, iş hayatında aile desteğini daha güçlü bir şekilde hissetmene yardımcı olabilir. Gayrimenkul yatırımların veya yerleşimle ilgili konularında da şanslı gelişmeler yaşayabilirsin. Belki de iş değişikliği yapmayı düşünüyorsun veya uzun süredir kafanda olan bir proje var. İşte bugün, bu konular üzerinde daha fazla netlik kazanabilirsin.

Merkür ve Güney Ay Düğümü'nün oluşturduğu kavuşum ise geçmişte aldığın bir aile kararı veya eski bir taşınma meselesini tekrar gündeme getirebilir. Ancak bu kez duruma daha bilinçli ve daha doğru bir şekilde yaklaşman mümkün. Doğru adımlar atarak kalıcı ve olumlu sonuçlar elde edebilirsin.

Aşk hayatında ise geçmişle ilgili bazı meselelerin yüzeye çıkması olası. Eski bir aşk, belki de eski bir duygusal bağ bugün tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu kez, bu ilişkinin senin için dengede olup olmadığına karar vermen gerekiyor. Bu karar, senin iç huzurun ve mutluluğun için düşündüğünden çok daha önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…