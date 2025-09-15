16 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşkın ve romantizmin gezegenleri Venüs ve Mars'ın bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık açının etkisi altında olacaksın. Bu güçlü kozmik enerji, sana adeta bir hediye gibi gelecek. Bu hediye, romantik uyumun ta kendisi olacak. Eğer bir ilişkin varsa, bu uyum sayesinde partnerinle arandaki bağın daha da güçlendiğini hissedebilirsin. Belki de uzun zamandır konuştuğunuz, hayallerini kurduğunuz planları hayata geçirmenin tam zamanıdır. Bu süreçte birlikte atacağınız adımlar, ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilir.

Öte yandan eğer henüz hayatının aşkını arıyorsan, Venüs ve Mars'ın bu güçlü çekiminden sen de nasibini alabilirsin. Belki de beklenmedik bir yerde, sosyal çevrenden biriyle tanışabilirsin. Bu yeni tanışıklığın kalbini ısıtması ve belki de hayatının aşkı olması hiç de şaşırtıcı olmaz. Peki ya sen, aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…