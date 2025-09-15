16 Eylül Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık, senin için adeta bir uyum şöleni yaratıyor. İş birlikleri, ortaklık kurma ve ilişkilerde büyük bir uyum seni bekliyor. Kariyerinde başkalarıyla omuz omuza vermek, seni bir adım öteye taşıyacak. Ortak projelerden beklediğin desteği bulabilir, iş çevrende uzun zamandır aradığın motivasyonu sonunda yakalayabilirsin.

Tam da bu noktada insanlarla kurduğun iletişime dikkat etmelisin. Zira bazı ilişkiler sana prestij kazandırabilir. Tabii bu arada yeni bir iş anlaşması veya iş teklifine de hazır olmalısın. Bugün başlayan ortaklıklar ve işler uzun vadede çok faydalı olabilir. İş hayatında başarı ve güç seni bekliyor, ilerlemeye odaklan yeter!

Aşk hayatına gelirsek, romantik uyum senin için en büyük hediye. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda tatlı bir denge kurabilir, birlikte daha güçlü bir bağ hissedebilirsin. Uzun süredir konuşulan planları hayata geçirmek için doğru zaman geldi çattı. Öte yandan eğer bekarsan, güçlü bir çekimle tanışma fırsatı bulabilirsin. Sosyal çevrenden gelecek yeni bir tanışıklık kalbini ısıtabilir. Bu yeni tanışıklık, belki de hayatının aşkı olabilir! Peki sen aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…