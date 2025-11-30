Sevgili Terazi, bu hafta enerjinin biraz dalgalanabileceğini hissedebilirsin, özellikle haftanın ilk günlerinde. Kendini biraz fazla zorladığın, enerjini aşırı şekilde harcadığın anlar olabilir. Belki de spor salonunda biraz fazla idman yaptın ya da evdeki işlerde kendini aşırı yordun. Ama endişelenme, çünkü evren sana yardımcı olacak!

Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, bu hafta sana zihinsel stresini azaltacak birçok fırsat sunacak. Ayrıca İkizler Dolunayı'nın da etkisini hissedeceksin. Bu dolunayda, enerjini dengede tutmak için biraz çaba sarf etmen gerekebilir. Derin nefes al, meditasyon ve psikoterapi seanslarını da bir düşün. Uzman desteği her zaman işini kolaylaştırabilir, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…