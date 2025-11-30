onedio
1 - 7 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

30.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Aralık - 7 Aralık haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta enerjinin biraz dalgalanabileceğini hissedebilirsin, özellikle haftanın ilk günlerinde. Kendini biraz fazla zorladığın, enerjini aşırı şekilde harcadığın anlar olabilir. Belki de spor salonunda biraz fazla idman yaptın ya da evdeki işlerde kendini aşırı yordun. Ama endişelenme, çünkü evren sana yardımcı olacak!

Merkür ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, bu hafta sana zihinsel stresini azaltacak birçok fırsat sunacak. Ayrıca İkizler Dolunayı'nın da etkisini hissedeceksin. Bu dolunayda, enerjini dengede tutmak için biraz çaba sarf etmen gerekebilir. Derin nefes al, meditasyon ve psikoterapi seanslarını da bir düşün. Uzman desteği her zaman işini kolaylaştırabilir, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

