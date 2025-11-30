Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek. Zira gökyüzü sana, iş yaşamında yeni ufuklar açacak Merkür ile Jüpiter üçgenini armağan ediyor. Bu enerji, sunumlarını, projelerini ve yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarmana yardımcı olacak. İçgüdülerin ve analitik zekanı birleştirerek, iş hayatında şansını artırman mümkün. Yeni kişilerle tanışma ve iletişim kurma fırsatları da gelecekte sana destek olacak kapıları aralayacak.

Hafta boyunca bu enerji, planlama ve strateji yeteneklerini de geliştirecek. Zihinsel netlik, karmaşık durumlarla başa çıkmanı kolaylaştıracak ve daha da önemlisi avantaj sağlayacak. Tabii bu süreçte dikkatli olman gereken şeyler de var: Risk almak gibi! Kendinden emin adımlar atmalı, büyük riskler yerine ayakları yere sağlam basan kararlarla ilerlemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise İkizler Dolunayı'nın getirdiği enerjiden söz etmeliyiz. Bu dönemde eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geçmişte yaşadığın sorunları çözmenin zamanı geldi. Artık kavgalar, kıskançlıklar ya da sorunlar geride kalmalı... Ya da bu ilişki sonlandırılmalı ve bu sayfa tamamen kapanmalı! Bu süreç bir nevi duygusal özgürleşme anlamına gelecektir. Aslında yeni bir başlangıç yapmana da yardımcı olacaktır. Şimdi iyi düşün, ne istiyorsun? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…