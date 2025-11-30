Sevgili Terazi, bu hafta senin için adeta bir enerji deposu olacak. Çünkü gökyüzü sana iş yaşamında yeni ufuklar açacak bir hediye gönderiyor: Merkür ve Jüpiter'in mükemmel üçgeni. Bu enerji, sunumlarını, projelerini ve yaratıcı fikirlerini ön plana çıkarman için tam bir itici güç olacak. İçgüdülerin ve analitik zekanı birleştirerek, iş hayatında şansını artırmanı sağlayacak bir yolculuk seni bekliyor. Yeni insanlarla tanışma ve iletişim kurma fırsatları da gelecekte sana destek olacak kapıları aralayacak.

Bu hafta boyunca bu enerji, planlama ve strateji yeteneklerini de geliştirecek. Zihinsel netlik, karmaşık durumlarla başa çıkmak için adeta bir kalkan olacak ve daha da önemlisi avantaj sağlayacak. Ancak bu süreçte dikkatli olman gereken şeyler de var: Risk almak gibi. Kendinden emin adımlar atmalı, büyük riskler yerine ayakları yere sağlam basan kararlarla ilerlemelisin. Bu hafta, hayatının kontrolünü eline almanın ve geleceğini şekillendirmenin tam zamanı! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…