İsim Soyisim Benzerliklerinden Yılı Gülümseyerek Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsim Soyisim Benzerliklerinden Yılı Gülümseyerek Geçirenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2025 - 16:01

Twitter veya alışamadığımız adıyla X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım perşembe günü hangi paylaşımlar öne çıkmış? Günün en komik tweetleri hangileri olmuş?

Ufak tefek zorbalamalarla başlayalım!

twitter.com

O zaman daha açıklayıcı olsunlar.

twitter.com

👇

twitter.com

Gündemi tek karede özetlemiş.

twitter.com

Islaklığı makul...

twitter.com
Bir dizinin her karesi her duruma uyar mı?

twitter.com

Dürüstler en azından.

twitter.com

Modern yaşamın kabusu...

twitter.com

Cinsiyet atamamışlar.

twitter.com

Suyuna gitmek lazım.

twitter.com
Kapatalım 👋

twitter.com

