Sevgili Terazi, bu hafta İkizler Dolunayı'nın sunduğu enerjiyi odaklanıyoruz. Gökyüzünün bu büyülü olayı, hayatına yeni bir bakış açısı getirecek ve ilişkilerini yeniden değerlendirmen için sana bir fırsat sunacak. İlişkinde dolunayın enerjisi, partnerinle geçmişte yaşadığın tüm sorunları çözme zamanının geldiğini müjdeliyor. Belki de bir süredir süregelen kavgalar, kıskançlık krizleri ya da çözülemeyen sorunlar var. Bu durumlar, ilişkinin gelişmesini engelliyor ve senin mutluluğunu kaçırıyor olabilir.

Tabii her şeyi tatlıya bağlamak kadar, ilişkini sonlandırma ve bu sayfayı tamamen kapatmak da bir ihtimal! Aslında işler içinden çıkılamaz bir hal aldıysa bu, duygusal bir özgürleşme anlamına gelecektir ve seni daha özgür, huzurlu bir hayata doğru yönlendirecektir. Bu, bir son değil, aslında yeni bir başlangıç olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...