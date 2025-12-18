Bir Anlık Dikkat, Bir Ömürlük Fark: Hayvan Dostu Şehirler İçin Atabileceğimiz Basit Adımlar
Betonarme yapıların arasında, parklarda, yaya geçitlerinde ve mahalle aralarında bizimle birlikte yaşayan binlerce sahipsiz ya da sahipli minik dostumuz var. Onların güvenliği ve sağlığı, çoğu zaman bizim bir anlık dikkatimize bağlı.
Hepimiz daha hayvan dostu şehirlerde yaşamak istiyoruz, peki bu büyük değişim için ne yapabiliriz?
Sürüş halindeyken "görünmez kazalar"a karşı 1 saniye daha dikkatli olun!
Söylemeye gerek bile yok ama yine hatırlatalım: Araç altı kontrolünü rutin haline getirin!
Pozitif farkındalığı yaygınlaştırın!
Şehrinizde başlayan farkındalık projelerine ses verin!
Çünkü bir anlık farkındalık, bir canın hayatını değiştirebilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video