Bir Anlık Dikkat, Bir Ömürlük Fark: Hayvan Dostu Şehirler İçin Atabileceğimiz Basit Adımlar

Betonarme yapıların arasında, parklarda, yaya geçitlerinde ve mahalle aralarında bizimle birlikte yaşayan binlerce sahipsiz ya da sahipli minik dostumuz var. Onların güvenliği ve sağlığı, çoğu zaman bizim bir anlık dikkatimize bağlı.

Hepimiz daha hayvan dostu şehirlerde yaşamak istiyoruz, peki bu büyük değişim için ne yapabiliriz?