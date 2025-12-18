onedio
Bir Anlık Dikkat, Bir Ömürlük Fark: Hayvan Dostu Şehirler İçin Atabileceğimiz Basit Adımlar

18.12.2025 - 16:25

Betonarme yapıların arasında, parklarda, yaya geçitlerinde ve mahalle aralarında bizimle birlikte yaşayan binlerce sahipsiz ya da sahipli minik dostumuz var. Onların güvenliği ve sağlığı, çoğu zaman bizim bir anlık dikkatimize bağlı.

Hepimiz daha hayvan dostu şehirlerde yaşamak istiyoruz, peki bu büyük değişim için ne yapabiliriz?

Sürüş halindeyken "görünmez kazalar"a karşı 1 saniye daha dikkatli olun!

Şehir içi yollarda trafik kurallarının yanı sıra, görünürlüğü düşük olan patili dostlarımızın varlığını daima aklımızda tutmalıyız. Özellikle sabahın erken ve akşamın geç saatlerinde park ve yeşil alanların yakınlarında yavaşlamak bir canın ömrünü kurtarmak demek!

Söylemeye gerek bile yok ama yine hatırlatalım: Araç altı kontrolünü rutin haline getirin!

Motor sıcaklığı, özellikle soğuk havalarda kediler için çekici bir sığınak haline gelir. Aracınızı çalıştırmadan önce motor kaputuna veya lastiklerine hafifçe vurarak (korna çalmadan) içeride veya altında uyuyan kedi olup olmadığını kontrol edin. Bu basit rutin farkında olmadan ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olmanızı engeller ve bir canın hayatını kurtarır.

Pozitif farkındalığı yaygınlaştırın!

Toplumsal farkındalık, sadece kötü olayları kınamakla değil, aynı zamanda iyi örnekleri teşvik etmekle de artar. Sokak hayvanlarına yapılan başarılı kurtarma hikayelerini sosyal medyada paylaşabilir, çevrenizdeki insanları hayvanlarla olumlu etkileşim kurmaya teşvik ederek merhamet kültürünün yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Şehrinizde başlayan farkındalık projelerine ses verin!

Toplumsal duyarlılık, sadece kişisel eylemlerle değil kolektif hareketle büyür. Çevrenizde hayvan refahını ve güvenliğini hedefleyen sivil toplum kuruluşlarını ve farkındalık kampanyalarını desteklemek, sahadaki somut değişimlere katkı sağlar. Shane Larkin Vakfı ve HEPAD gibi önemli kurumların da desteğiyle gerçekleşen çalışmalar bu alanda uzman katkısının ve saha deneyiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor!

Çünkü bir anlık farkındalık, bir canın hayatını değiştirebilir!

WHISKAS®, Mars’ın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımından güç alarak hayata geçirdiği “Gör Beni” projesiyle, şehirlerde çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz hayvanların yaşamlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. Proje yalnızca bir farkındalık girişimi değil, şehirlerde insan-hayvan birlikteliğinin yeniden tanımlandığı güçlü bir toplumsal çağrı niteliği taşıyor.

'Gör Beni' Projesi, hayvan refahına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, sporcu Shane Larkin'in kurduğu vakıf ve saha deneyimiyle katkı sağlayan HEPAD'ın değerli destekleriyle hayata geçirildi. Proje ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

