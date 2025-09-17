onedio
18 Eylül Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
18 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Eylül Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür'ün Terazi burcundaki etkisi, senin zihinsel aktivitelerini bir hayli artıracak. Bu durum, gözlerin, başın ve omuz bölgende biraz hassasiyet yaratabilir. 

Gün içinde kendine kısa molalar ver, bu süreçte belki bir kitap oku, belki de sadece sessiz bir ortamda gözlerini kapat ve dinlen. Hafif yürüyüşler yapmayı da ihmal etme. Belki evin etrafında bir tur at, belki de bir parkta hafif bir yürüyüş yap. Derin nefes tekniklerini de denemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

