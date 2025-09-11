onedio
12 Eylül Cuma Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
12 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Eylül Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Güney Ay Düğümü'nün muhteşem bir kavuşum yaşadığı bu günlerde, geçmişin hantal yüklerini omuzlarında hissediyor olabilirsin. Bu durum, biraz stresli ve huzursuz hissetmene neden olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu durumun çözümü aslında çok basit.

Bilirsin, stres bedenimizde fiziksel etkiler yaratır ve bu etkiler genellikle en çok kaslarımızda hissedilir. Kaslarını esnetmek, biraz yoga yapmak ya da bir masaj salonuna gitmek gibi rahatlatıcı aktiviteler, bu stresin bedeninden atılmasına yardımcı olabilir. Hem de bu aktiviteler sırasında bedenine biraz zaman ayırarak, ona teşekkür edebilir ve ona olan minnettarlığını ifade edebilirsin. İşte şifa bulmanı sağlayan da bu olacaktır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

