11 Eylül Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
11 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Eylül Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün hayatın sana yüklediği sorumlulukların ağırlığını omuzlarında hissetmen kaçınılmaz. İşte bu yüzden fiziksel yüklerini azaltmayı denemelisin! Çünkü bedeninin en hassas bölgelerinden biri olan sırtın ve boynun, günün stresinden bir hayli etkileniyor. Yani gün içindeki tüm bu telaş, koşturmaca ve üstlendiğin sorumluluklar bedeninde de izler bırakıyor. 

Bu yüzden biraz esneme hareketleri yaparak, bedenine minnettar olduğunu göstermek harika bir fikir olabilir. Birkaç dakikanı alacak bu basit hareketler, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sana iyi gelecektir. Unutma ki bedenine ne kadar iyi davranırsan, o da sana o kadar iyi karşılık verir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

