16 Eylül Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi, sağlığını bir üst seviyeye taşıma isteğini körüklüyor. Peki, bu ne anlama geliyor? Diyet yapmayı düşünüyorsan, bugün tam zamanı! Belki de yeni bir spor rutini oluşturmayı planlıyorsun? O zaman, harekete geçme zamanı geldi!

Mars'ın hareketi, enerjini yükseltiyor ve seni harekete geçmeye teşvik ediyor. Bu, enerjik ve dinamik bir gün olacağının işareti. Ancak, Venüs'ün etkisi altında, bedenini sevgiyle dinlemeyi unutmamak önemli. Tam da bu yüzden belki de yeni bir yoga dersine başlamayı veya meditasyon yapmayı da düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

