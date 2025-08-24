25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle birlikte, kelimelerini daha etkili bir şekilde kullanma konusunda bir güçlenme yaşayacaksın. Haftanın ilk günlerinde, belki bir sunum yaparken, belki bir yazı kaleme alırken ya da belki de bir toplantıda konuşurken, yeni ve heyecan verici fırsatların kapını çaldığını göreceksin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, eğitimle ilgili konularda veya yurt dışı bağlantılarınla ilgili meselelerde kalıcı bir adım atmanı destekleyecek.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu uyumlu açı, sürpriz bir teklif veya beklenmedik bir iş birliği ortaklığı getirebilir. İş hayatında rutinin dışına çıkmak, seni daha yaratıcı ve yenilikçi bir hale getirecek. Ancak hafta sonuna doğru, Plüton'un zorlu karşıt açısı, ortaklaşa kaynaklar ya da maddi paylaşımlar konusunda biraz stres yaratabilir; bu dönemde riskli kararlar almaktan kaçınmalısın. Belki de karar aşamasında, ilham verici dostlarınla veya üstlerinle, vizyonunu genişletecek sohbetler edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…