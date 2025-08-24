onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası İkizler ve yükselen İkizler burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle birlikte, kelimelerini daha etkili bir şekilde kullanma konusunda bir güçlenme yaşayacaksın. Haftanın ilk günlerinde, belki bir sunum yaparken, belki bir yazı kaleme alırken ya da belki de bir toplantıda konuşurken, yeni ve heyecan verici fırsatların kapını çaldığını göreceksin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, eğitimle ilgili konularda veya yurt dışı bağlantılarınla ilgili meselelerde kalıcı bir adım atmanı destekleyecek. 

Haftanın ortasında ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu uyumlu açı, sürpriz bir teklif veya beklenmedik bir iş birliği ortaklığı getirebilir. İş hayatında rutinin dışına çıkmak, seni daha yaratıcı ve yenilikçi bir hale getirecek. Ancak hafta sonuna doğru, Plüton'un zorlu karşıt açısı, ortaklaşa kaynaklar ya da maddi paylaşımlar konusunda biraz stres yaratabilir; bu dönemde riskli kararlar almaktan kaçınmalısın. Belki de karar aşamasında, ilham verici dostlarınla veya üstlerinle, vizyonunu genişletecek sohbetler edebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

