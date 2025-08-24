onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! İkizler ve yükselen İkizler burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta İkizler ve yükselen İkizler burçlarını neler bekliyor?

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle iletişim yeteneklerinde bir güçlenme hissedeceksin. Haftanın ilk günlerinde, belki bir sunum, belki bir yazı ya da belki de bir toplantı, seni yeni ve heyecan verici fırsatlarla buluşturabilir. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, eğitim ya da yurt dışı bağlantılı konularda kalıcı bir adım atman konusunda sana destek olacak. Kendini daha net ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğin artacak.

Haftanın ortasında Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, sürpriz bir teklif ya da iş birliği ortaklığı getirebilir. İş hayatında rutinin dışına çıkmak ise seni daha yaratıcı ve yenilikçi kılacak. Ancak hafta sonuna doğru Plüton'un karşıt açısı, ortak kaynaklar ya da maddi paylaşımlar konusunda biraz stres yaratabilir; bu dönemde riskli kararlar almamaya özen göstermelisin. Belki de karar aşamasında ilham verici dostların veya üstlerinle vizyonunu genişleten sohbetler de edebilirsin. 

Bakalım aşk hayatında neler olacak? Aşk hayatına gelirsek, haftanın başında Venüs'ün enerjisiyle kısa bir yolculukta ya da arkadaş çevrende hoş bir tanışma yaşayabilirsin. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantizmi zirveye çıkaracak; belki de hayalini kurduğun duygusal yakınlaşmayı gerçekleştirebilirsin. Ancak hafta sonunda geçmişe takılmamalı, kıskançlık duygularına kapılmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

İkizler burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın