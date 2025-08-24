25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta Venüs'ün Aslan burcundaki hareketiyle iletişim yeteneklerinde bir güçlenme hissedeceksin. Haftanın ilk günlerinde, belki bir sunum, belki bir yazı ya da belki de bir toplantı, seni yeni ve heyecan verici fırsatlarla buluşturabilir. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, eğitim ya da yurt dışı bağlantılı konularda kalıcı bir adım atman konusunda sana destek olacak. Kendini daha net ve ikna edici bir şekilde ifade etme yeteneğin artacak.

Haftanın ortasında Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık açı, sürpriz bir teklif ya da iş birliği ortaklığı getirebilir. İş hayatında rutinin dışına çıkmak ise seni daha yaratıcı ve yenilikçi kılacak. Ancak hafta sonuna doğru Plüton'un karşıt açısı, ortak kaynaklar ya da maddi paylaşımlar konusunda biraz stres yaratabilir; bu dönemde riskli kararlar almamaya özen göstermelisin. Belki de karar aşamasında ilham verici dostların veya üstlerinle vizyonunu genişleten sohbetler de edebilirsin.

Bakalım aşk hayatında neler olacak? Aşk hayatına gelirsek, haftanın başında Venüs'ün enerjisiyle kısa bir yolculukta ya da arkadaş çevrende hoş bir tanışma yaşayabilirsin. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantizmi zirveye çıkaracak; belki de hayalini kurduğun duygusal yakınlaşmayı gerçekleştirebilirsin. Ancak hafta sonunda geçmişe takılmamalı, kıskançlık duygularına kapılmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…