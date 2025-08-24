onedio
25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün pozitif enerjisiyle dolu bir atmosferde, belki de kısa bir yolculukta ya da sosyal çevrende, yeni ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Bu tanışma, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirecek. 

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantizmi doruklara çıkaracak. Bu dönemde belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, kalbinin derinliklerinde sakladığın bir duygusal yakınlaşmayı gerçekleştirebilirsin. Bu, belki de hayatının en romantik dönemi olabilir. Bu dönemde, aşk ve romantizm adeta gökyüzünden yağacak. Ancak hafta sonunda, geçmişe takılıp kalmamalı, kıskançlık duygularına kapılmamalısın. Geçmiş, geçmişte kalmıştır ve sadece geleceğe odaklanmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

