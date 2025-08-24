25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için oldukça renkli ve hareketli geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, Venüs'ün pozitif enerjisiyle dolu bir atmosferde, belki de kısa bir yolculukta ya da sosyal çevrende, yeni ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Bu tanışma, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirecek.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, romantizmi doruklara çıkaracak. Bu dönemde belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, kalbinin derinliklerinde sakladığın bir duygusal yakınlaşmayı gerçekleştirebilirsin. Bu, belki de hayatının en romantik dönemi olabilir. Bu dönemde, aşk ve romantizm adeta gökyüzünden yağacak. Ancak hafta sonunda, geçmişe takılıp kalmamalı, kıskançlık duygularına kapılmamalısın. Geçmiş, geçmişte kalmıştır ve sadece geleceğe odaklanmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…