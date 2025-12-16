Annesi ve Babası Karadenizli Olan Küçük Çocuğun Yerli Malı Haftasındaki Kostümü Viral Oldu
Okullarda bu hafta Yerli Malı Haftası heyecanı yaşanıyor. Birbirinden güzel sofralar kurulurken öğrenciler hem eğleniyor hem de leziz tatların tadını çıkarıyor. Son senelerde, önceki senelerden farklı olarak bir de 'kostüm' eğlencesi düzenleniyor! Öğrenciler, istedikleri yerli malların kostümlerini giyiyor ve böylece renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Ebeveynlerin yaratıcılıkları da cabası!
Annesi Trabzonlu babası Rizeli bir çocuk, Yerli Malı Haftası'na nasıl mı katılır? İşte böyle! :)
Tabii sosyal medyadan tatlı yorumlar da eksik olmadı.
Siz nasıl giderdiniz?
