Annesi ve Babası Karadenizli Olan Küçük Çocuğun Yerli Malı Haftasındaki Kostümü Viral Oldu

Annesi ve Babası Karadenizli Olan Küçük Çocuğun Yerli Malı Haftasındaki Kostümü Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 16:01

Okullarda bu hafta Yerli Malı Haftası heyecanı yaşanıyor. Birbirinden güzel sofralar kurulurken öğrenciler hem eğleniyor hem de leziz tatların tadını çıkarıyor. Son senelerde, önceki senelerden farklı olarak bir de 'kostüm' eğlencesi düzenleniyor! Öğrenciler, istedikleri yerli malların kostümlerini giyiyor ve böylece renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Ebeveynlerin yaratıcılıkları da cabası!

Annesi Trabzonlu babası Rizeli bir çocuk, Yerli Malı Haftası'na nasıl mı katılır? İşte böyle! :)

Sosyal medyada Yerli Malı Haftası'na dair pek çok goygoy dönüyor. Fakat hiçbiri bu tatlı görseli geçemedi! Karadenizli bir ailenin çocuğu, Yerli Malı Haftası'na 'çay' olarak katıldı.

Tabii sosyal medyadan tatlı yorumlar da eksik olmadı.

Siz nasıl giderdiniz?

👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
