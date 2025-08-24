onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta senin için Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle enerji dolu bir dönem başlıyor. Gökyüzünün bu zarif ve güçlü gezegeni, zihinsel enerjini adeta tavan yaptırıyor. Haftanın ilk günlerinde odaklanma yeteneğindeki artış, senin için yeni fırsatlar ve başarılar getirebilir. Ancak dikkat! Fazla uyarıcıdan kaçınman gerekiyor. Çünkü bu, enerjini düşürebilir ve odaklanma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün arasındaki olumlu üçgen, seni ruhsal şifaya açık bir döneme taşıyor. Bu dönemde meditasyon yapmak, iç huzurunu bulmana yardımcı olabilir. Kendini daha rahat ve huzurlu hissetmen için bu süreci değerlendirmeni öneriyoruz. Şifayı kabul et ve sağlıklı ol! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

İkizler burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın