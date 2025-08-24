25 Ağustos - 31 Ağustos İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta senin için Venüs'ün Aslan burcundaki etkisiyle enerji dolu bir dönem başlıyor. Gökyüzünün bu zarif ve güçlü gezegeni, zihinsel enerjini adeta tavan yaptırıyor. Haftanın ilk günlerinde odaklanma yeteneğindeki artış, senin için yeni fırsatlar ve başarılar getirebilir. Ancak dikkat! Fazla uyarıcıdan kaçınman gerekiyor. Çünkü bu, enerjini düşürebilir ve odaklanma yeteneğini olumsuz etkileyebilir.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Neptün arasındaki olumlu üçgen, seni ruhsal şifaya açık bir döneme taşıyor. Bu dönemde meditasyon yapmak, iç huzurunu bulmana yardımcı olabilir. Kendini daha rahat ve huzurlu hissetmen için bu süreci değerlendirmeni öneriyoruz. Şifayı kabul et ve sağlıklı ol! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…