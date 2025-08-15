onedio
16 Ağustos Cumartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

16 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ağustos Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, hareketli ve enerjik yapınla hafta sonu da, tıpkı hafta içi gibi, yerinde durmamanı bekliyoruz. Ancak bu hızlı tempoda, omuz ve boyun bölgene özellikle dikkat etmeni öneriyoruz. Bilgisayarın başında uzun saatler geçiriyorsan, telefonunla sürekli mesajlaşıyorsan, bu bölgelerde gerginlik ve ağrı oluşabilir. Bu nedenle, kısa molalar verip bu bölgeleri germe hareketleriyle rahatlatmayı unutma.

Ayrıca, midenin de senin kadar hızlı tempoya ayak uyduramayabileceğini unutma. Özellikle baharatlı yiyecekler, miden için biraz zorlayıcı olabilir. Bu hafta sonu, biraz daha hafif ve baharatı az yiyecekler tercih etmekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

