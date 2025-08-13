onedio
14 Ağustos Perşembe İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

14 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ağustos Perşembe günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için enerji dolu ve hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Zihnini meşgul eden birçok düşünceyle dolmanı sağlayan Plüton, bu düşünceleri bir şekilde dışa vurman gerektiğini de söylüyor. 

Harekete geçip enerjini dışa vurmanın en etkili yolu ise resim çizmek, renklerin büyülü dünyasında kaybolmak olabilir. Ya da belki de bir örgü işiyle uğraşabilir, ilmek ilmek ördüğünde zihnini dinlendirebilirsin. Hatta belki de evde seni rahatsız eden küçük tamirat işleriyle ilgilenebilirsin. Hadi hareket et! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

