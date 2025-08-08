onedio
9 Ağustos Cumartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

9 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Ağustos Cumartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün neler anlattığına birlikte göz atacağız. Gözlerini kapatıp derin bir nefes al ve bırak ki yıldızların ışığı seni aydınlatsın. Tam da bu noktada, Kova burcunda parlayan Dolunay, zihinsel enerjini adeta ışık hızında zirveye taşıyacaktır. Fikirlerinin hızla çoğaldığını, düşüncelerinin birbiri ardına sıralandığını hissediyor olabilirsin. Ancak bu hızlı akış, bir yandan da sinirsel gerilim ve uyku düzensizliklerine neden olabilir. Zihnini durdurmanın zor olduğu bu dönemde, ekran süreni azaltmayı denesen iyi edersin. Özellikle de uykuya dalmadan önce! 

Biliyoruz, sosyal medya akışını kontrol etmek, yeni bir diziye başlamak ya da bir arkadaşına mesaj atmak cazip gelebilir. Ancak bu gece, kendine bir iyilik yap ve ekranları bir kenara bırak. Bunun yerine, sakinleştirici bir papatya çayı demle ya da birkaç dakikanı nefes tekniklerine ayır. Aromaterapi de bu dönemde büyük bir yardımcı olabilir. Lavanta ya da ylang-ylang yağının huzur verici kokusunu dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

