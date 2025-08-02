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3 Ağustos Pazar İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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3 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ağustos Pazar günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, günün enerjisi bedeninin 'Artık düşünmeyi bırak' dediğini fısıldıyor. Biliyoruz, her zaman bir şeyler düşünüyor ve her zaman bir çözüm üretme peşinde koşuyorsun. Ancak bugün, belki de bu çözüm üretme dürtüsünü bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Yani bir nevi düşüncelerden arınma ve düşünce detoksu zamanı!

Mesela, en son ne zaman hiç konuşmadan, sadece sessizliği dinleyerek 30 dakika geçirdin? Belki de bu sorunun cevabını bile hatırlamıyorsun. İşte bugün tam da bunu yapmanın günü. Kendine bir 'konuşma molası' ver. Bu, hem zihnini hem de bedenini rahatlatacak bir mola olsun.

Unutmayın, zihin sessizleştiğinde, beden kendini toparlamaya, enerjisini yeniden yükseltmeye başlar. Bugün, sadece var olmanın ve sessizliğin keyfini çıkar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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