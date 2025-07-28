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29 Temmuz Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
29 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Temmuz Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün şifa için sana özel birkaç tüyo vermek istiyoruz. Hayatın hızına yetişmeye çalışırken, bedeninin sana çeşitli şekillerde sinyaller gönderdiğini hissedebilirsin. Belki de bir süredir kas ağrılarıyla boğuşuyorsun, belki de bacaklarındaki yorgunluk hissi seni rahatsız ediyor. Ya da belki de uykusuzluk çekiyorsun, gece boyu uyandığında saatlere bakıp 'neden hâlâ uyanığım?' diye düşünebilirsin.

Bu tür belirtiler, bedeninin senden biraz daha fazla ilgi ve özen beklediğinin işaretleri olabilir. Ancak endişelenme çözüm aslında oldukça basit ve doğada saklı. D vitamini, bu tür belirtilerle başa çıkmak için mükemmel bir çözüm olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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