25 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi seni biraz zorlayabilir. Zihnin ve bedenin arasındaki koordinasyon biraz bozulmuş gibi görünüyor. Zihnin hızla ilerlerken, bedenin biraz geride kalıyor. Bu durum, seni 'bedensel unutkanlık' adını verdiğimiz duruma sürüklüyor. Yani, gün boyunca susuz olduğunu fark etmiyorsun, duruşunla ilgili düşünmüyorsun, hatta ellerini sıkıyor olabilirsin bile.

Bunun farkına varmamızı sağlayan ise Plüton. Plüton, bedeninle iletişim kurman gerektiğini hatırlatıyor. Peki, hiç bedeninle konuşmayı denedin mi? Belki de bu biraz garip gelebilir ama bugün bunu denemeni öneriyoruz.

Bir öğününü sessizce geçir. Yemeğini yerken, sadece çiğnemeye odaklan. Bu basit eylem, sana bedeninle olan bağlantını yeniden kurma fırsatı verecek. Ve belki de bu sıradan gibi görünen eylem, sana neye direndiğini fark etme şansı verecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…