onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
İkizler Burcu
25 Temmuz Cuma İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
25 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Temmuz Cuma günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünün enerjisi seni biraz zorlayabilir. Zihnin ve bedenin arasındaki koordinasyon biraz bozulmuş gibi görünüyor. Zihnin hızla ilerlerken, bedenin biraz geride kalıyor. Bu durum, seni 'bedensel unutkanlık' adını verdiğimiz duruma sürüklüyor. Yani, gün boyunca susuz olduğunu fark etmiyorsun, duruşunla ilgili düşünmüyorsun, hatta ellerini sıkıyor olabilirsin bile.

Bunun farkına varmamızı sağlayan ise Plüton. Plüton, bedeninle iletişim kurman gerektiğini hatırlatıyor. Peki, hiç bedeninle konuşmayı denedin mi? Belki de bu biraz garip gelebilir ama bugün bunu denemeni öneriyoruz.

Bir öğününü sessizce geçir. Yemeğini yerken, sadece çiğnemeye odaklan. Bu basit eylem, sana bedeninle olan bağlantını yeniden kurma fırsatı verecek. Ve belki de bu sıradan gibi görünen eylem, sana neye direndiğini fark etme şansı verecek.  Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık İkizler Burcu Yorumu

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık İkizler Burcu Yorumu

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık İkizler Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

İkizler burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın