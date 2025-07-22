23 Temmuz Çarşamba İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, biraz kontrolcü olmanın hiç kimseye zararı olmaz, değil mi? Ancak bazen bu kontrolcülük hali, seni biraz sıkıştırabiliyor. Bu durumun yarattığı gerilim, bedeninde bazı belirtilerle kendini gösteriyor olabilir. Güneş ile Uranüs altmışlığının etkisiyle, bedeninin özgürleşmeye ihtiyacı olduğunu hissediyor olabilirsin.

Peki, bu belirtiler neler mi? Özellikle kaslarda sıkışıklık hissi, dişlerini gıcırdatma ihtiyacı, çene bölgendeki gerginlik... Tüm bu belirtiler, bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının sinyalleri olabilir.

Bugün kendine biraz izin ver. Kendini biraz esnet, gevşe ve üzerindeki yükleri bırak... Yoga, esneme veya fasya çalışmaları, sadece fiziksel değil, ruhsal anlamda da sana şifa olabilir. Kendini biraz olsun rahatlatmak, hem bedenini hem de ruhunu hafifletecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…