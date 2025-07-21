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22 Temmuz Salı İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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22 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Temmuz Salı günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Güneş, Aslan burcunda parlıyor ve bu senin için biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle dişlerin ve çene kasların bugün biraz daha hassas olabilir. Gece boyunca çene kilitleme yaşaman, stresin ve gerginliğin belirtisi olabilir. Hem bedeninin hem de zihninin bu stresi atması için gülümsemenin ve gevşemenin bugün ne kadar önemli olduğunu unutma.

Güneş doğduğunda ise, içten içe bastırdığın gerginliklerin farkına varabilirsin. Bu durum, çene kaslarında gerginlik ve ağrıya yol açabilir. Ancak unutma, senin gücün ve enerjin, bu tür stresli durumların üstesinden gelmeye yeterli. Bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır. Belki biraz yoga yap, belki de sevdiğin bir şarkıyı açıp dans et. Bugünün anahtar kelimesi ise 'gevşeme' olmalı.Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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