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28 Temmuz Pazartesi İkizler Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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28 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Temmuz Pazartesi günü İkizler ve yükselen İkizler burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün yıldızlarınızda kemik sistemin ve dizlerinle ilgili konuların parıldadığını görüyoruz. Ay'ın Mars ile birleştiği bu günde, evindeki hareketlilik artabilir. Ancak bu enerjiyi kontrol altına alman gerekiyor çünkü küçük ev kazalarına karşı biraz açık olabilirsin. Merdivenlerden hızlıca çıkmayı veya ağır bir şey taşımayı düşünüyorsan, biraz daha dikkatli olmanı öneririz.

Öte yandan, Venüs'ün Chiron ile olumlu bir bağlantı kurduğu bu dönemde, meditasyon ve şefkat sana çok yardımcı olabilir. İç huzurunu artırmak ve enerjini dengede tutmak için biraz zaman ayırıp meditasyon yapmayı düşünebilirsin. Şefkatli olmak da, hem kendine hem de çevrendekilere, bu dönemde ekstra bir iyilik yapabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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