Günlük Burç Yorumuna Göre 9 Eylül Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kariyer merdivenlerinde tırmanma konusunda çok hevesli olduğunu hissediyoruz. Çalıştığın projelerde, yaratıcı fikirlerinle adeta bir ışık gibi parlayabilir, cesur ve iddialı çıkışlarınla çevrenden alkış toplayabilirsin. Ancak Ay ile Jüpiter karesi, aşırı öz güvenin seni gereksiz risklere sürükleyebileceği konusunda bir uyarı işareti gönderiyor.

İşte bu noktada büyük hayaller kurmak güzel olsa da öncelikle sağlam bir zemin oluşturman gerektiğini unutmamalısın. Özellikle yöneticilerinle arandaki iletişiminde, hızlı ve abartılı ifadelerden kaçınman senin yararına olacaktır. Doğru ve dikkatli adımlarla ilerlersen, kariyerinde gözle görülür bir ilerleme kaydedebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün Ay ile Venüs üçgeninin romantik bir atmosfer sunduğunu söyleyebiliriz. Partnerinle geçireceğin keyifli anlar, ilişkini daha da güçlendirebilir, belki de yeni bir seviyeye taşıyabilir. Öte yandan eğer bekarsan, karizmatik tavırların ve çekiciliğin sayesinde sosyal çevrende yeni bir hayran kitlesi oluşturabilirsin. Anlaşılan bugün aşk hayatının yıldızı sensin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…