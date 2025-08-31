1 Eylül - 7 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için bedensel gücün ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bir dönem olacak. Haftanın ilk günlerinde enerji seviyelerin biraz düşük olabilir, belki de biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyacın var. Ama merak etme, haftanın ortasına geldiğinde, Merkür'ün etkisiyle birlikte dikkatini toplamakta ve konsantre olmakta hiç zorlanmayacaksın.

Merkür'ün bu etkisi, işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde halletmene yardımcı olacak. Haftanın sonlarına doğru ise Balık Dolunayı'nın etkisiyle sindirim sistemine biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, beslenmene özen göstermek, belki de biraz daha hafif ve sağlıklı yiyecekler tüketmek senin için oldukça faydalı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…