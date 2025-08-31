onedio
1 Eylül - 7 Eylül Boğa Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

1 - 7 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 1 Eylül - 7 Eylül haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için bedensel gücün ve dayanıklılığın ön plana çıktığı bir dönem olacak. Haftanın ilk günlerinde enerji seviyelerin biraz düşük olabilir, belki de biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyacın var. Ama merak etme, haftanın ortasına geldiğinde, Merkür'ün etkisiyle birlikte dikkatini toplamakta ve konsantre olmakta hiç zorlanmayacaksın.

Merkür'ün bu etkisi, işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde halletmene yardımcı olacak. Haftanın sonlarına doğru ise Balık Dolunayı'nın etkisiyle sindirim sistemine biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, beslenmene özen göstermek, belki de biraz daha hafif ve sağlıklı yiyecekler tüketmek senin için oldukça faydalı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

