1 Eylül - 7 Eylül Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için gökyüzü olağanüstü bir şekilde dans ediyor ve bu dansın içinde senin için birçok mesaj var. Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşüyle, geçmişin tozlu raflarında unuttuğun dostluklar ve sosyal çevrenle ilgili konular tekrar gündemine düşebilir. Bu durum, haftanı yeniden yapılanma ve ilişkilerde denge arayışıyla karşılamak için bir fırsat olabilir. Belki de eski dostlarla yeniden bağlantı kurma veya sosyal çevreni genişletme zamanı geldi.

Haftanın ortasında, Merkür’ün Başak burcuna geçişiyle birlikte yaratıcılığını ve üretkenliğini artıracak bir enerji seni saracak. Bu enerjiyle iş hayatında daha çok dikkat çekebilir, fikirlerinle öne çıkabilirsin. Yaratıcı projelerde ya da sunumlarda da başarılı sonuçlar alman mümkün. Haftanın sonlarına doğru ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, sosyal çevrende önemli bir yüzleşmeye işaret ediyor. Bu dönemde, belki de uzun zamandır devam eden bazı dostluklar son bulabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…