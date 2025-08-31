1 Eylül - 7 Eylül Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta gökyüzü hareketleri senin için oldukça ilginç mesajlar taşıyor. Satürn'ün Balık burcuna retro dönüşü, geçmişte kalan dostluklar ve sosyal çevrenle ilgili konuları yeniden gündeme getirebilir. Bu durum, haftanı yeniden yapılanma ve ilişkilerde denge arayışıyla karşılamak için bir fırsat olabilir.

Haftanın ortasında ise Merkür’ün Başak burcuna geçişi, yaratıcılığını ve üretkenliğini artıracak bir enerjiye işaret ediyor. İş hayatında daha çok dikkat çekebilir, fikirlerinle öne çıkabilirsin. Yaratıcı projelerde ya da sunumlarda da başarılı sonuçlar alman mümkün. Haftanın sonlarına doğru ise Balık Dolunayı ve Ay Tutulması, sosyal çevrende önemli bir yüzleşmeye işaret ediyor. Bu dönemde, belki de uzun zamandır devam eden bazı dostluklar son bulabilir.

Aşk hayatında ise bu hafta Balık Dolunayı'nın enerjisi oldukça heyecan verici. Arkadaş çevrenden biriyle romantik bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle ortak hedeflerin üzerine konuşmaların derinleşebilir. Bu sohbetler, geleceğe dönük kararlar almanı sağlayabilir ve ilişkini daha da güçlendirebilir. Çeyrekleri hazırlasak mı, evlilik tarihi mi alıyorsun? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…