1 Eylül Pazartesi Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında önemli kararlar almanın tam zamanı. Satürn'ün Balık burcunda retro hareketi, aşk hayatına yeni bir boyut kazandırabilir. Bu durum, özellikle partnerinle olan ilişkini daha sağlam bir temele oturtmanı sağlayabilir. Belki de bu durum, gelecekteki hayatını birlikte planlama fırsatını yakalamanı sağlayabilir. Evlilik ya da nişan gibi hayatının en önemli adımlarını atmaya hazır olduğunu hissediyor olabilirsin.

Öte yandan, eğer Satürn'ün Balık burcundaki retro hareketinden etkilenen bekar bir Başak burcuysan, hayatına girecek bir kişi, sendeki sorumluluk duygusunu harekete geçirebilir ve ciddi bir bağ kurmanı sağlayabilir. Belki de uzun süredir beklediğin o kişi bugün karşına çıkabilir. Bekarlık hayatından sıkıldıysan ve aşk hayatına yeni bir heyecan katmayı arzuluyorsan, gözlerini dört aç ve fırsatları kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…