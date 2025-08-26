27 Ağustos Çarşamba Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında romantik bir film karakteri gibi hissedebilirsin. Partnerine karşı adeta bir aşk şairi edasıyla yaklaşıyor, onun için her türlü fedakarlığı göze alıyorsun. Kendi arzularını, beklentilerini bir kenara bırakıp tamamen onun mutluluğuna odaklanıyorsun. Ancak, bu durum Venüs ve Neptün'ün mistik enerjisiyle birleşince, kendini tamamen unutma eğilimine girebilirsin.

Bu durum, aşk hayatında bir denge eksikliği yaratıyor. Kendini sürekli olarak partnerinin ihtiyaçlarını karşılamaya adadığın için, zamanla enerjin tükeniyor ve yoruluyorsun. Dahası, partnerinin sınırlarını aşma riski de var. Belki de onun da senin gibi kendi alanına ihtiyacı var ve bu durum onu rahatsız ediyor olabilir. Bu nedenle, belki de bir adım geri atıp ilişkinin sınırlarını daha iyi belirlemek gerekiyor. Hem senin hem de partnerinin özgürlüğünü koruyacak bir alan yaratmak, ilişkinin daha sağlıklı ve dengeli olmasını sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…