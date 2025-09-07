8 Eylül - 14 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzü hareketlerinde Ay, Satürn ve Neptün'ün yakınlaşması, hassas ve duygusal yapını daha da belirginleştiriyor. Gökyüzünün bu derin ve gizemli dansı, hem ruhunu hem de bedenini daha hassas bir hale getiriyor, bu nedenle kendini biraz daha savunmasız hissedebilirsin.

Bu dönemde, meditasyon, sanatla uğraşmak ya da dua etmek gibi iç huzurunu arttıracak ve seni dinginleştirecek yöntemlere yönelmek, sana oldukça iyi gelecektir. Haftanın sonuna doğru ise zihinsel yüklerinin hafiflemesiyle birlikte bedeninde de bir hafiflik ve rahatlama hissi yaşayacaksın. Haftanın tüm yorgunluğunu üzerinden atarken şifa bulduğunu da hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…