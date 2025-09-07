onedio
8 Eylül - 14 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzü hareketlerinde Ay, Satürn ve Neptün'ün yakınlaşması, hassas ve duygusal yapını daha da belirginleştiriyor. Gökyüzünün bu derin ve gizemli dansı, hem ruhunu hem de bedenini daha hassas bir hale getiriyor, bu nedenle kendini biraz daha savunmasız hissedebilirsin.

Bu dönemde, meditasyon, sanatla uğraşmak ya da dua etmek gibi iç huzurunu arttıracak ve seni dinginleştirecek yöntemlere yönelmek, sana oldukça iyi gelecektir. Haftanın sonuna doğru ise zihinsel yüklerinin hafiflemesiyle birlikte bedeninde de bir hafiflik ve rahatlama hissi yaşayacaksın. Haftanın tüm yorgunluğunu üzerinden atarken şifa bulduğunu da hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

