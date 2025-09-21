22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde Güneş, Terazi burcuna adım atıyor ve bu durum ortak finansal konuları gündeme getiriyor. Ortaklaşa yatırımların, çekmeyi düşündüğün krediler ya da beklediğin miras konuları bu hafta gündemini belirleyebilir. Ayrıca, Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, sana adeta bir cesaret aşısı yapabilir. Yeni iş planlarını hayata geçirmek için gereken kararlılık ve enerjiyi bu hafta seni fazlasıyla sarabilir.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, kişisel hedeflerinle çevrenden gelen beklentileri karıştırmana sebep olabilir. Bu durumda dikkatli olmanda fayda var. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ile Plüton arasında oluşan üçgen, senin için güçlü desteklerin habercisi olacak. Önemli kişilerden alacağın yardımlar, işlerini kolaylaştırabilir ve seni rahatlatabilir. Bu süreci dikkatle değerlendir.

Aşk hayatına baktığımızda ise, hafta ortasında Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, partnerinle aranda birtakım bulanıklıklar oluşturabilir. Ancak hafta sonuna doğru Mars ile Plüton arasındaki kare, ilişkine yoğun bir tutku katıyor. Tabii eğer bekarsan bu açı, güçlü bir çekimle başlayacak ve hayatlarında dönüştürücü bir etki yaratacak bir tanışmayı işaret ediyor. Bu hafta aşk hayatında sürprizlere açık olsan iyi edersin sevgili okur! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…