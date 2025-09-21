onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Eylül - 28 Eylül haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor. Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, seni hem zihnen hem de bedenen biraz sarsabilir. Kendini biraz huzursuz ve belki de biraz enerjisiz hissedebilirsin. Ama endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için bir önerimiz var: Su tüketimini artır! Bu hafta, vücudunun ihtiyaç duyduğu su miktarı biraz daha fazla olabilir. 

Hafta sonuna doğru ise, gökyüzünde bir değişiklik olacak. Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, sinir sistemini dengelemeye yardımcı olacak. Bu, ruhsal gücünü yükseltecek ve kendini daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Bu enerji, bedeninde yenilenme etkisi yaratarak, kendini daha genç ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Bu hafta sonu, kendini yeniden doğmuş gibi hissetmeye hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

