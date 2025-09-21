22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz dalgalı geçecek gibi görünüyor. Güneş ve Neptün arasındaki karşıtlık, seni hem zihnen hem de bedenen biraz sarsabilir. Kendini biraz huzursuz ve belki de biraz enerjisiz hissedebilirsin. Ama endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için bir önerimiz var: Su tüketimini artır! Bu hafta, vücudunun ihtiyaç duyduğu su miktarı biraz daha fazla olabilir.

Hafta sonuna doğru ise, gökyüzünde bir değişiklik olacak. Güneş ve Plüton arasındaki üçgen, sinir sistemini dengelemeye yardımcı olacak. Bu, ruhsal gücünü yükseltecek ve kendini daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Bu enerji, bedeninde yenilenme etkisi yaratarak, kendini daha genç ve canlı hissetmene yardımcı olacak. Bu hafta sonu, kendini yeniden doğmuş gibi hissetmeye hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…