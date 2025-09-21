22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde Güneş, Terazi burcuna adım atıyor ve bu durum senin için finansal konuları ışığa çıkarıyor. Ortaklaşa yatırımların, belki de düşündüğün bir kredi ya da beklediğin bir miras konusu bu hafta senin gündemini belirleyebilir. Ayrıca, savaşçı gezegen Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, adeta cesaret aşısı yapıyor. Yeni iş planlarını hayata geçirmek için gereken kararlılık ve enerji bu hafta seninle olacak.

Haftanın ortasında ise Güneş ile gizemli Neptün arasındaki karşıtlık, kişisel hedeflerinle çevrenden gelen beklentileri karıştırabilir. Bu durumda dikkatli olmanda fayda var. Kendi hedeflerini belirlerken çevrenden gelen beklentilere de kulak verin ancak kendi yolundan sapmayın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ile güçlü Plüton arasında oluşan üçgen, senin için güçlü desteklerin habercisi olacak. Önemli kişilerden alacağın yardımlar, işlerini kolaylaştırabilir ve seni rahatlatabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…