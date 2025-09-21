onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde Güneş, Terazi burcuna adım atıyor ve bu durum senin için finansal konuları ışığa çıkarıyor. Ortaklaşa yatırımların, belki de düşündüğün bir kredi ya da beklediğin bir miras konusu bu hafta senin gündemini belirleyebilir. Ayrıca, savaşçı gezegen Mars'ın Akrep burcundaki hareketi, adeta cesaret aşısı yapıyor. Yeni iş planlarını hayata geçirmek için gereken kararlılık ve enerji bu hafta seninle olacak.

Haftanın ortasında ise Güneş ile gizemli Neptün arasındaki karşıtlık, kişisel hedeflerinle çevrenden gelen beklentileri karıştırabilir. Bu durumda dikkatli olmanda fayda var. Kendi hedeflerini belirlerken çevrenden gelen beklentilere de kulak verin ancak kendi yolundan sapmayın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ile güçlü Plüton arasında oluşan üçgen, senin için güçlü desteklerin habercisi olacak. Önemli kişilerden alacağın yardımlar, işlerini kolaylaştırabilir ve seni rahatlatabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Balık burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın