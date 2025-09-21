22 Eylül - 28 Eylül Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta evrende oluşan bazı hareketler, aşk hayatında ufak tefek dalgalanmalara neden olabilir. Özellikle haftanın ortasında, Güneş ile hayalperest Neptün arasındaki karşıtlık, ilişkilerinde biraz bulanıklık yaratma potansiyeli taşıyor. Bu dönemde partnerinle aranda oluşabilecek anlaşmazlıklar, yanılgılar ya da belirsizlikler olabilir.

Hafta sonuna doğru ise, enerjik Mars ile güçlü Plüton arasındaki kare, ilişkine tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Bu etkileşim, ilişkine yoğun bir tutku ve derin bir bağlılık katıyor. Bu durum, her türlü ilişkide olumlu bir etki yaratabilir ve belki de bir süredir aradığın aşkı bulmana yardımcı olabilir. Eğer bekarsan, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olabilir. Mars ve Plüton arasındaki bu kare, güçlü bir çekimle başlayacak ve hayatını tamamen değiştirecek bir tanışmayı işaret ediyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…