11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için son derece renkli ve hareketli dolu olacak gibi görünüyor. Zira, Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iletişim ve öğrenme alanında güçlü fırsatlar sunacak. Bu sayede, uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir eğitim programına kaydolma şansı elde edecek ya da yeni bir iş bağlantısı kurarak reddedemeyeceğin bir teklif alacaksın. İşte bu noktada fikirlerini etkili bir şekilde ifade etmek, bu hafta önünde tüm kapıları açacak ve başarının sırrı olacak.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu kavuşum, yakın çevrenden gelecek maddi ya da manevi desteği beraberinde getirebilir. Bu durumu şöyle değerlendirebilirsin; belki de bir tanıdığının aracılığıyla hayatının fırsatını yakalayabilirsin. Bu yüzden sana uzanan dost elini de reddetme, deriz.

Gelelim aşka... Aşk hayatında bu hafta, tatlı ve romantik konuşmaların hakim olmasını bekliyoruz. Merkür ile Mars arasındaki güçlü kozmik çekimin etkisinde olduğun bugün, eğer bir ilişkin varsa bu konuşmalar ilişkini daha da güçlendirecektir. Romantik söylemlerin neticesi sıcak bir yuvada sevgi dolu bir birliktelik olabilir. Öte yan dan eğer bekar bir Balık burcuysan, kısa süre içerisinde keyifli bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta yeniden karşılaşabilirsin. Çünkü aşk bu kez eski defterlerle geliyor... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…