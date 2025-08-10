onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 11 Ağustos - 17 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için son derece renkli ve hareketli dolu olacak gibi görünüyor. Zira, Satürn ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık, iletişim ve öğrenme alanında güçlü fırsatlar sunacak. Bu sayede, uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir eğitim programına kaydolma şansı elde edecek ya da yeni bir iş bağlantısı kurarak reddedemeyeceğin bir teklif alacaksın. İşte bu noktada fikirlerini etkili bir şekilde ifade etmek, bu hafta önünde tüm kapıları açacak ve başarının sırrı olacak. 

Haftanın ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu kavuşum, yakın çevrenden gelecek maddi ya da manevi desteği beraberinde getirebilir. Bu durumu şöyle değerlendirebilirsin; belki de bir tanıdığının aracılığıyla hayatının fırsatını yakalayabilirsin. Bu yüzden sana uzanan dost elini de reddetme, deriz. 

Gelelim aşka... Aşk hayatında bu hafta, tatlı ve romantik konuşmaların hakim olmasını bekliyoruz. Merkür ile Mars arasındaki güçlü kozmik çekimin etkisinde olduğun bugün, eğer bir ilişkin varsa bu konuşmalar ilişkini daha da güçlendirecektir. Romantik söylemlerin neticesi sıcak bir yuvada sevgi dolu bir birliktelik olabilir. Öte yan dan eğer bekar bir Balık burcuysan, kısa süre içerisinde keyifli bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta yeniden karşılaşabilirsin. Çünkü aşk bu kez eski defterlerle geliyor... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
