11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz farklı olacak. Satürn ile Uranüs arasındaki altmışlık, zihinsel yaratıcılığını artıracak. Aman dikkat bu seni çok çalışmaya, sürekli üretmeye ve ilerlemeye teşvik edebilir. İşte bu durum sağlığın için risk teşkil edebilir. Nasıl mı?

Mesela bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler gözlerin, omurgan ve sırtın için zararlı olabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam kalbine de zarar. Bu yüzden yaratıcı enerjileri değerlendirirken bedenine de vakit ayırmayı unutmamalısın. Hatta hazır, Merkür retro son bulmuşken hemen harekete geçmeli ve kendine yeni sağlık rutinleri oluşturmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…