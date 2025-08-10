11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatıda tatlı sözlerin ve romantik anların hakim olacağını müjdelemek isteriz. Zira, Merkür ile Mars arasında oluşan güçlü kozmik çekim, aşk hayatını etkisi altına alıyor. Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, bu romantik konuşmaların ilişkini daha da güçlendireceğini söyleyebiliriz.. Bu romantik söylemler, sevgi dolu bir birlikteliğin ve sıcak bir yuvanın kapılarını aralayabilir.

Öte yandan eğer bekar bir Balık burcuysan, bu hafta içerisinde keyifli bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşma ihtimalin var. Aşk kapını çalarken eski defterleri de beraberinde getirebilir. Kim bilir belki de eski bir aşk yeniden hayatına girebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…