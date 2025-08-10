onedio
11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

11 - 17 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 11 Ağustos - 17 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 11 Ağustos - 17 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatıda tatlı sözlerin ve romantik anların hakim olacağını müjdelemek isteriz. Zira, Merkür ile Mars arasında oluşan güçlü kozmik çekim, aşk hayatını etkisi altına alıyor. Tam da bu noktada eğer bir ilişkin varsa, bu romantik konuşmaların ilişkini daha da güçlendireceğini söyleyebiliriz.. Bu romantik söylemler, sevgi dolu bir birlikteliğin ve sıcak bir yuvanın kapılarını aralayabilir.

Öte yandan eğer bekar bir Balık burcuysan, bu hafta içerisinde keyifli bir tanışma yaşayabilirsin. Belki de hayatının aşkıyla bu hafta karşılaşma ihtimalin var. Aşk kapını çalarken eski defterleri de beraberinde getirebilir. Kim bilir belki de eski bir aşk yeniden hayatına girebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

