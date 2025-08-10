11 Ağustos - 17 Ağustos Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta hayatını baştan sona değiştirebilecek bir dizi fırsat seninle olacak. Satürn ve Uranüs'ün bir araya gelerek oluşturduğu altmışlık, senin için adeta bir altın bilezik gibi. Bu enerji, iletme yeteneğini ve öğrenme kapasiteni artırarak, seni uzun zamandır hayalini kurduğun bir eğitim programına kaydolma ya da yeni bir iş bağlantısı kurma şansı ile ödüllendirecek.

Fikirlerini etkili bir şekilde ifade etmek, bu hafta senin için adeta bir anahtar olacak. Bu anahtarla tüm kapıları açabilir, hayatındaki engelleri aşabilir ve başarıya ulaşmanın sırrını keşfedebilirsin.

Haftanın ortasında ise Venüs ve Jüpiter'in bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, hayatına yeni bir boyut kazandıracak. Bu enerji, yakın çevrenden gelecek maddi ya da manevi desteği beraberinde getirebilir. Bu yüzden, sana uzanan dost elini geri çevirme. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…