Ekim Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın başında Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş, enerjini hem bedensel hem de zihinsel olarak artırmak için kapıları ardına kadar açıyor. Bu dönemde, gündelik rutinine hafif sporları ve nefes egzersizlerini eklemek, sana enerji dolu bir ay yaşatmak için mükemmel bir destek sağlayacak.

Ayın ortasında ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı dramatik giriş, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öncelik hale getirecek. Sen de bu süreçte enerji seviyenin düşmesine izin verme. Aynı zamanda, düzenli uyku saatleri ve yeterli dinlenme, enerjini yüksek tutmanın anahtarı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…