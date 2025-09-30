onedio
Ekim Aslan Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ekim 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu ayın başında Juno'nun Yay burcuna yaptığı zarif geçiş, enerjini hem bedensel hem de zihinsel olarak artırmak için kapıları ardına kadar açıyor. Bu dönemde, gündelik rutinine hafif sporları ve nefes egzersizlerini eklemek, sana enerji dolu bir ay yaşatmak için mükemmel bir destek sağlayacak.

Ayın ortasında ise Merkür'ün Akrep burcuna yaptığı dramatik giriş, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi öncelik hale getirecek. Sen de bu süreçte enerji seviyenin düşmesine izin verme. Aynı zamanda, düzenli uyku saatleri ve yeterli dinlenme, enerjini yüksek tutmanın anahtarı olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

