Ekim Aslan Burcu Aylık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcuna adım atması, duygusal ilişkilerini daha da derinleştireceğini ve ortaklıklarında daha bilinçli ve sorumlu adımlar atmanı teşvik ediyor. Kariyerinde ve sosyal çevrende, güvenilirlik üzerine kurulu iş birliklerinin kapıları sonuna kadar açılıyor. Bu süreçte, duygusal sezgilerinin gücü, karşına çıkacak fırsatları doğru bir şekilde değerlendirmende pusulan olacak.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Merkür’ün Akrep burcuna geçişi, finansal konulara, kariyer planlarına ve uzun vadeli projelerine hız kazandıracak. Zihinsel enerjin tavan yapacak ancak dikkatli olmaman durumunda stres seviyen de yükselebilir. Bu dönemde, düzenli uyku ve kısa yürüyüşlerle enerjini dengede tutmayı unutma. Zira, iş hayatında sakin kafa ile hızlı kararlar almak ve cesur girişimlerde bulunmak, ayın ortasında seni bir adım öne çıkaracak.

Gelelim Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle başarı seni saracak aşkın enerjisine! Bir başkasını kendinden çok sevmek mümkün mü? Galiba bu sorunun yanıtını keşfetmek üzeresin. Seni saran sevgi ve sıcaklıkla kalbinin derinlerinde gerçek aşkı bulmak üzeresin. Ona bir şans ver ve belki de hayatında ilk kez kendini tamamen bir başkasına bırak! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…