8 Eylül - 14 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta seni bir enerji patlaması bekliyor! Haftanın başlangıcında, ruhsal enerjinin bedenine nasıl bir güç verdiğini hissedeceksin. Bu enerjiyi korumak ve daha da güçlendirmek için uyku düzenine dikkat etmen ve bol miktarda sıvı tüketmen önemli.

Ancak hafta ortasında biraz daha dikkatli olman gerekecek. Kasların ve eklemlerin üzerinde aşırı baskı oluşturacak aktivitelerden kaçınmanı öneriyoruz. Ağır yükler taşımak veya aniden yoğun bir tempoya girmek, bu hassas dönemde sakatlanmalara yol açabilir. Bu nedenle, bu dönemde kendine biraz daha özen göstermeli ve bedenini dinlemelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…