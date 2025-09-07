onedio
8 Eylül - 14 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

8 - 14 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 8 Eylül - 14 Eylül haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta seni bir enerji patlaması bekliyor! Haftanın başlangıcında, ruhsal enerjinin bedenine nasıl bir güç verdiğini hissedeceksin. Bu enerjiyi korumak ve daha da güçlendirmek için uyku düzenine dikkat etmen ve bol miktarda sıvı tüketmen önemli. 

Ancak hafta ortasında biraz daha dikkatli olman gerekecek. Kasların ve eklemlerin üzerinde aşırı baskı oluşturacak aktivitelerden kaçınmanı öneriyoruz. Ağır yükler taşımak veya aniden yoğun bir tempoya girmek, bu hassas dönemde sakatlanmalara yol açabilir. Bu nedenle, bu dönemde kendine biraz daha özen göstermeli ve bedenini dinlemelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

