24 Ağustos Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünün en parlak yıldızlarından Güneş ile dinamik ve beklenmedik enerjileri temsil eden Uranüs arasında oluşan kare, kariyer hayatında sana adeta bir enerji patlaması sunuyor. Uzun zamandır kafa yorduğun, belki de bir türlü sonuca ulaşamadığın konular, bugün ansızın farklı bir perspektif kazanabilir.

İş yerinde, belki de patronlarla olan ilişkilerinde alışılmışın dışında, seni şaşırtacak ama aynı zamanda hızlandıracak haberlerle karşılaşabilirsin. Bu enerji dolu kare, yeni haftaya başlamadan önce daha cesur adımlar atman gerektiğini fısıldayabilir kulağına. Eğer yaratıcılık gerektiren bir işte çalışıyorsan, bugün aklına gelebilecek farklı ve özgün fikirler, önümüzdeki günlerde adını altın harflerle yazdırabilir.

Biraz da aşktan konuşalım... Aşk hayatında ise bugün duygusal bir karmaşa seni bekliyor. Özellikle de bekar bir Aslan burcuysan, Güneş ve Uranüs'ten aldığın enerji ile yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin. Bir tanışma ya da beklenmedik bir sohbet, kalbinde adeta bir yangın başlatabilir. Ama dikkatli ol bir an aşka odaklanıp bir an ondan vazgeçebilirsin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…