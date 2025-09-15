onedio
16 Eylül Salı Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak. Metabolizmanın hızlanacağı bu özel günde, enerjini doğru bir şekilde yönlendirebilirsen, hem bedeninde hem de ruhunda bir arınma hissi yaşayabilirsin. Çünkü bu sadece bir egzersiz meselesi değil, aynı zamanda ruhsal bir denge meselesi de! 

Güneş sistemimin savaşçı gezegeni Mars da bugün seni harekete geçirmek için adeta çağırıyor. Bu enerjiyi doğru bir şekilde kullanabilirsen, hem sağlıklı bir beden hem de huzurlu bir ruh elde edebilirsin. Özellikle suyla temas, bugün sana şifa getirebilir. Bir yürüyüş sırasında bir göl kenarında oturabilir, bir nehir kenarında huzurlu bir piknik yapabilir veya ılık bir banyo yaparak günün stresinden arınabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

