11 Eylül Perşembe Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
11 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Eylül Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seninle bir sırrımı paylaşmak istiyorum: Işığın büyülü gücüne ihtiyacın var. Güneş'in altında kısa bir yürüyüş, belki de bir parkta, ağaçların arasında, kuş cıvıltıları eşliğinde... Ah, sadece düşünmesi bile ne kadar keyifli, değil mi? Ya da belki de sabahın ilk ışıklarını pencereden içeriye davet etmek... 

Gözlerini açtığın anda gün ışığının o sıcak dokunuşunu hissetmek, yeni bir güne enerjik bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Yani ışık bugün sadece etrafını aydınlatmakla kalmayacak, ruhunu da bedenini de canlandıracak, ve tazeleyecek. İçindeki enerjiyi doğrudan dışarıdan aldığın ışıkla çoğaltabilirsin. Gün ışığını kaçırma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

